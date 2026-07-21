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Из жизни
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18:06, 21 июля 2026Из жизни

Перебравшаяся в Германию россиянка назвала немецкие супы «позором»

«Лента.ру»: Россиянка, перебравшаяся в Германию, назвала немецкие супы позором
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Eintopf / Wikimedia

Мария из Омска, в 2017 году перебравшаяся в Германию, рассказала о плюсах и минусах немецкой кухни. О своем опыте жизни за границей она поговорила с «Лентой.ру».

У предков мужа Марии были немецкие корни, дававшие ему право на быстрое получение гражданства Германии. В России она работала стюардессой, а после переезда выучилась на машиниста поезда и теперь управляет пассажирскими поездами в Баварии.

По словам Марии, из немецких блюд ей нравятся свиная лопатка с хрустящей корочкой и карривурст (колбаска с соусом карри). При этом супы, которые готовят в Германии, она назвала «позором».

Однажды заказала в ресторане суп, и мне принесли бульон, который на вкус был как из кубика «Магги», с полосками пресного блина. Я думала: «Что это?» Бывает суп, где плавает одна вареная белая сосиска, и это считается полноценным первым блюдом. Единственное, что хорошо, — венгерский гуляш, но он не немецкий

Мария
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Мария упомянула еще одно немецкое блюдо, которое пришлось ей не по душе. Она утверждает, что в мясных лавках популярен свиной фарш, который едят сырым. «Я не могу, это не мое», — призналась она.

Ранее супруги Екатерина и Патрик, переехавшие в Великобританию, рассказали, как им удается дружить с англичанами, и пожаловались на их неприятную черту. По их словам, у британцев очень черный юмор, который может обидеть.

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