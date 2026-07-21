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18:14, 21 июля 2026Путешествия

Мужчина пырнул ножом двух туристов около достопримечательности в стране Европы

ABC News: Мужчина пырнул ножом туристов из США у древнего Акрополя в Афинах
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Claudine Van Massenhove / Shutterstock / Fotodom

Мужчина пырнул ножом двух туристов из США около достопримечательности в стране Европы. Об этом пишет ABC News со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел около древнего Акрополя в Афинах 21 июля. По информации правоохранителей, местный житель угрожал туристам ножом и атаковал их. 53-летний мужчина получил травму руки, а 48-летняя женщина — легкую травму ноги.

Нападавшего задержали на месте. Мотивация не была понятна сразу, однако позже стало известно, что у него психологические проблемы.

Ранее туристка в Дубае отбилась ножом от напавшего сожителя и оказалась под угрозой расстрела. По словам правозащитников, путешественнице не разрешили связаться с консульством и адвокатом, а также заставили раздеваться догола перед сотрудниками колонии.

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