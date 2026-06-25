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20:02, 25 июня 2026Путешествия

Туристка отбилась ножом от напавшего сожителя и оказалась под угрозой расстрела в Дубае

The Sun: 23-летняя туристка оказалась под угрозой расстрела в тюрьме Дубая
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: Tiktok

Туристка оказалась под угрозой расстрела в тюрьме Дубая после того, как отбилась от напавшего на нее сожителя ножом. Об этом сообщила газета The Sun.

В июне популярная британская блогерша, 23-летняя Брук Джордж второй раз отправилась в ОАЭ с партнером — 26-летним Биллом Триби, с которым познакомилась в социальных сетях. Первую поездку с Триби в Эмираты девушка описала как «лучшую в жизни». Однако на этот раз мужчина был груб и несколько раз избил британку кулаками.

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Когда девушка узнала, что мужчина не купил ей обратный билет, она встревожилась и рассказала родителям о ситуации на совместном отдыхе. Друзья и близкие собрали средства и купили ей авиабилет до дома, однако паспорт туристки сожитель возвращать отказался и вновь набросился на нее.

Джордж схватила нож и смертельно ранила партнера. «После нападения она потянулась за ножом и получила удар в лицо. Власти должны рассматривать ее как жертву домашнего насилия в ходе расследования», — заявила генеральный директор правозащитной организации Detained in Dubai Радха Стирлинг.

22 июня девушку арестовали в международном аэропорту. На данный момент она содержится в тюрьме Бур-Дубай. По словам правозащитников, путешественнице не разрешили связаться с консульством и адвокатом, а также заставили раздеваться догола перед сотрудниками колонии. Если суд признает британку виновной в умышленной расправе над сожителем, ее казнят.

Ранее бортпроводник отправил фото в WhatsApp и угодил под арест в Дубае. Основательница благотворительной организации Detained in Dubai, которая оказывает юридическую поддержку задержанным в Дубае экспатам, Радха Стирлинг заявила, что правоохранители нашли бортпроводника с помощью системы электронного отслеживания сообщений в соцсети.

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