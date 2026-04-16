12:13, 16 апреля 2026

Бортпроводник отправил фото в WhatsApp и угодил под арест в Дубае

PYOK: Бортпроводника Emirates арестовали в Дубае за фото дыма от удара БПЛА
Алина Черненко

Фото: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

Бортпроводник авиакомпании Emirates сделал фото дыма от удара иранского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и угодил под арест в Дубае. Об этом сообщает Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

По данным издания, сотрудник перевозчика находился дома в предоставленном компанией жилье и внезапно почувствовал, как здание затряслось. Он выглянул наружу и увидел дым, поднимающийся от падения беспилотника после перехвата. Мужчина сфотографировал его и отправил снимок в закрытую группу в WhatsApp.

Основательница благотворительной организации Detained in Dubai, которая оказывает юридическую поддержку задержанным в Дубае экспатам, Радха Стирлинг заявила, что правоохранители нашли бортпроводника с помощью системы электронного отслеживания сообщений в соцсети. По ее словам, инцидент произошел до того, как местные власти выпустили строгие предупреждения для жителей и гостей эмирата, предостерегая их от фотографирования и распространения видеозаписей атак беспилотников и ракет.

В данный момент мужчина остается под стражей в печально известном полицейском участке Аль-Кусаис.

Ранее турист получил два года тюрьмы за снятое во время отдыха видео с ракетным ударом по Дубаю. Мужчина заявил, что не хотел нарушать закон, и удалил ролик с телефона, как только его об этом попросили.

