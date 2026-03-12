Турист получил два года тюрьмы за снятое во время отдыха в ОАЭ видео

Турист получил два года тюрьмы за снятое во время отдыха в ОАЭ видео с ракетным ударом по Дубаю. Об этом пишет издание Daily Mail.

Уточняется, что 60-летний британский турист стал одним из 21 задержанного иностранца в ОАЭ, которых обвинили в киберпреступности. Житель Лондона при задержании 9 марта утверждал, что не хотел нарушать закон, и удалил видео с телефона, как только его об этом попросили.

Согласно официальному обвинению, его арестовали за «трансляцию, публикацию или распространение слухов и провокационной информации, которые могут нарушить общественную безопасность, а также повлечь панику среди населения».

Ранее в Дубае туристам пригрозили ответственностью за публикацию определенных фото. Речь шла о публикации фотографий объектов безопасности, а также репостах недостоверных данных в социальных сетях.