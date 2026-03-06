В Дубае туристам пригрозили ответственностью за публикацию определенных фото

В Дубае туристам пригрозили ответственностью за фото объектов безопасности

В Дубае туристам пригрозили юридической ответственностью за публикацию определенных фотографий. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что речь идет о публикации фотографий объектов безопасности, а также о репостах сообщений с недостоверной информацией в социальных сетях.

«Фотографирование или распространение изображений объектов безопасности или критически важных объектов, а также репост недостоверной информации может повлечь юридическую ответственность и поставить под угрозу национальную безопасность и стабильность», — сообщения с таким содержанием начали приходить россиянам и другим находящимся в городе туристам.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила властям Дубая черный список отелей, которые выселили россиян во время кризиса на Ближнем Востоке. В список вошли и те гостиницы, которые отказывались заселять соотечественников.

