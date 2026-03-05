Реклама

18:03, 5 марта 2026

Составлен черный список выселивших россиян во время кризиса отелей Дубая

АТОР направил властям Дубая черный список выселивших россиян отелей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Raghed Waked / Reuters

Ассоциация туроператоров России (АТОР) составила черный список отелей Дубая, которые во время кризисной ситуации выселили российских туристов. Об этом говорится в Telegram-канале АТОР.

Уточняется, что список был направлен туристическим властям Дубая. «Некоторые отели вели себя крайне некорректно, не гостеприимно, выселяя своих постояльцев либо не заселяя тех, кто пришел из других отелей», — рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Ранее российских туристов отказались пустить на рейс Emirates из-за гражданства. 15 человек застряли на Мальдивах из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

