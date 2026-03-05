Составлен черный список выселивших россиян во время кризиса отелей Дубая

АТОР направил властям Дубая черный список выселивших россиян отелей

Ассоциация туроператоров России (АТОР) составила черный список отелей Дубая, которые во время кризисной ситуации выселили российских туристов. Об этом говорится в Telegram-канале АТОР.

Уточняется, что список был направлен туристическим властям Дубая. «Некоторые отели вели себя крайне некорректно, не гостеприимно, выселяя своих постояльцев либо не заселяя тех, кто пришел из других отелей», — рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Ранее российских туристов отказались пустить на рейс Emirates из-за гражданства. 15 человек застряли на Мальдивах из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.