Российских туристов отказались пустить на рейс Emirates из-за гражданства

Shot: Emirates отказался пустить на рейс 15 российских туристов

15 российских туристов застряли на Мальдивах из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что авиакомпания Emirates отказалась пустить россиян на рейс с острова Мале в Дубай из-за гражданства — якобы на борт они берут лишь граждан ОАЭ. Представители перевозчика не стали давать разъяснений относительно судьбы клиентов, не являющихся резидентами ОАЭ.

Более того, россияне не смогут попасть на борт, даже если там останутся свободные места. Из аэропорта их попросили уйти, теперь туристам придется снимать жилье за свой счет.

Ранее уже сообщалось, что Emirates осуществляет рейсы со стыковкой в Дубае только для вывоза граждан ОАЭ. Из-за этого россияне с маленькими детьми, у которых были куплены билеты, вынуждены сидеть в аэропорту — перевозчик отказался продлевать им жилье.