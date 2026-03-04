Реклама

09:28, 4 марта 2026Путешествия

Сотни российских туристов оказались без билетов домой и жилья в Дубае по вине Emirates

Сотни выселенных из отелей в Дубае россиян останутся без средств к пропитанию
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Jumana El-Heloueh / Reuters

Около семи сотен российских туристов оказались без билетов домой в Дубае по вине авиакомпании Emirates. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что перевозчик отменил все рейсы через Дубай, а вывозные самолеты берут на борт лишь граждан ОАЭ. Из-за этого россияне с маленькими детьми, у которых были куплены билеты, вынуждены сидеть в аэропорту — Emirates отказался продлевать им жилье.

5 марта оставшихся туристов вынудят выселиться из отелей, некоторые из них останутся без средств к пропитанию.

При этом в ночь на 4 марта сообщалось, что первый с момента конфликта США и Израиля с Ираном рейс авиакомпании Emirates вылетел в Москву. Кроме того, россиян вывозят из стран Ближнего Востока и другие зарубежные авиакомпании, а также российские, в числе которых «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и S7.

