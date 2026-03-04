Из Дубая в Москву вылетел первый с начала конфликта рейс Emirates

Первый с момента конфликта США и Израиля с Ираном рейс авиакомпании Emirates вылетел в Москву, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

По информации сервиса, рейс EK131, который выполняет самолет Airbus A380, отправился из Дубая в 21:57 по местному времени. Полет осуществляется по более протяженному маршруту с обходом воздушного пространства Ирана.

Со вторника, 3 марта, эмиратские авиакомпании начали выполнять ограниченное число рейсов, отдавая приоритет пассажирам, которые не смогли вылететь вовремя из-за закрытия воздушного пространства и отмены рейсов.

Утром 3 марта первый вывозной самолет авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Дубая в Москву. Уточняется, что борт с россиянами отправился в Россию в 8:57 по московскому времени с полной загрузкой.