Фанаты ЦСКА бросили в тренера «Спартака» стакан с жидкостью

Болельщики ЦСКА бросили в главного тренера Спартака Массимо Карреру стакан с жидкостью. Об этом сообщает Чемпионат.com.

Стакан попал в ногу наставника красно-белых. Инцидент произошел в концовке матча 26-то тура российской футбольной премьер-лиги. Каррера не получил повреждений.

Встреча прошла в воскресенье на домашней арене армейцев и завершилась победой «Спартака» со счетом 2:1.

За четыре тура до финиша «Спартак» набрал 60 очков, отрыв от идущего вторым ЦСКА теперь составляет 10 очков. Это поражение стало первым для армейцев на домашней «ВЭБ-Арене».