Болельщики «Спартака» и ЦСКА подрались перед матчем

Видео: www.championat.com

Фанаты московских «Спартака» и ЦСКА подрались перед началом матча 26-го тура российской футбольной премьер-лиги. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Стычка произошла неподалеку от «ВЭБ Арены» на 3-й Песчаной улице. Разгонять фанатов пришлось конной полиции. О количестве пострадавших и арестованных не сообщается.

По информации ТАСС, также сотни фанатов «Спартака» во время встречи попытались прорваться на трибуну стадиона ЦСКА, сломав стальные ограждения. Недовольство болельщиков вызвал допуск поклонников красно-белых на арену, который был прерван из-за давки на входе у металлоискателей. Конфликт был урегулирован после вмешательства полиции.

Матч ЦСКА — «Спартак» проходит на «ВЭБ Арене» в воскресенье, 30-го апреля. Игра началась в 17:15 по московскому времени. После первого тайма счет 1:1. Первыми забили красно-белые: на 31-й минуте отличился Луис Адриано после передачи Ивелина Попова. На 45-й минуте счет сравнял Алексей Березуцкий после передачи верхом со штрафного Бибраса Натхо.