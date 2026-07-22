Лавров сделал признание о цитатах Путина и Трампа на Аляске

Лавров признался, что носит у сердца цитаты Путина и Трампа с саммита на Аляске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что носит у сердца цитаты из заявлений президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые были сделаны в ходе саммита на Аляске. Его слова приводит РИА Новости.

«Что касается Анкориджа, то, вы знаете, я даже ношу с собой, у сердца, цитаты из тех заявлений, которые прозвучали в Анкоридже», — рассказал глава МИД.

Лавров напомнил, что Владимир Путин тогда заявил, что в Анкоридже Россию попросили пойти на компромиссы, предложенные американской стороной, и она согласилась. Российский лидер выразил надежду на то, что эти договоренности станут опорной точкой для урегулирования конфликта на Украине, а также для развития отношений между Москвой и Вашингтоном.

Трамп, в свою очередь, назвал встречу с российским коллегой чрезвычайно продуктивной. По его словам, оставалось совсем немного вопросов, требующих дополнительного обсуждения. Он уточнял, что был один наиболее существенный вопрос, но высоко оценивал шанс его решить.

Лавров привел еще одну цитату главы Белого дома, в которой он подчеркивал важность долгосрочного мира.

«Многое было сказано. Но из этих цитат следует, что сразу по итогам Анкориджа и президент Путин, и президент Трамп четко высказались относительно того, что там было достигнуто согласие по ключевым вопросам», — добавил министр.

15 августа 2025 года на Аляске в городе Анкоридж на военной базе Элмендорф-Ричардсон состоялась встреча Путина и Трампа. К Трампу присоединились госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф, к Путину — глава МИД России Сергей Лавров и советник президента по международным делам Юрий Ушаков.