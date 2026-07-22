Российский школьник таинственно исчез после знакомства в интернете

Школьник из Владимира таинственно исчез после знакомства с девушкой в интернете

Школьник из Владимира таинственно исчез в Ленинградской области после знакомства с девушкой в интернете. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Петербург».

Как отметила мать российского юноши, до пропажи он активно общался с новой знакомой. Последняя, как утверждает женщина, пообещала ему помочь с поступлением в университет в Санкт-Петербурге и получением отсрочки от армии.

Родительница подчеркнула, что 6 июля подросток получил новый паспорт, удалил все данные с компьютера и уехал. Женщина рассказала, что сын все свободное время готовился к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) и почти не имел друзей.

В последний раз школьника видели 8 июля около станции метро «Девяткино» в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что в Москве 14-летний школьник пропал после отдыха в парке «Сокольники». Впоследствии спасатели извлекли его труп из водоема.