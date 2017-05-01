Букмекеры перестали принимать ставки на победу «Спартака» в чемпионате России

Букмекеры перестали принимать ставки на победу московского «Спартака» в российской футбольной премьер-лиге сезона-2016/17. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Это произошло после победы красно-белых над ЦСКА в 26-м туре РФПЛ. Коэффициент на то, что «Спартак» упустит первое место — 20. На победу «Зенита» и ЦСКА в чемпионате России можно поставить с коэффициентом 29.

За четыре тура до финиша «Спартак» идет на первом месте и опережает «Зенит» на 8 очков, ЦСКА — на 10.

Последний раз красно-белые становились чемпионами России в 2001 году под руководством Олега Романцева. В сезоне-2015/16 «Спартак», руководимый Дмитрием Аленичевым, занял пятое место в РФПЛ. Чемпионом тогда стал ЦСКА.