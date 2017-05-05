Тренер «Зенита» подсчитал потерянные из-за ошибок судей очки

Главный тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу назвал количество очков в чемпионате России, которое, по его мнению, сине-бело-голубые потеряли из-за судейских ошибок. Об этом сообщается на сайте команды.

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«Если я где-то протестую, то стараюсь аргументировать это заявление теми моментами, которые не позволяют нам брать очки. Если вспомнить эти моменты, то в районе восьми очков забрали глупые ошибки арбитров. Я не говорил, что что-то было сделано преднамеренно, я просто обращал внимание на ошибки, которые допускались судьями», — заявил румынский специалист.

После 26 туров «Зенит» с 52 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего московского «Спартака» команда Луческу отстает на восемь баллов.