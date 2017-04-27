Шнуров пообещал спеть пять песен про «Зенит» на стадионе «Спартака»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, поддерживающий петербургский «Зенит», анонсировал исполнение песен о клубе на концерте, который пройдет на домашнем стадионе московского Спартака — «Открытие Арене». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Спою пять песен точно про клуб и команду из Питера. Что касается новых композиций про сине-бело-голубых, то у меня вообще все песни про "Зенит". Если на концерт придут фанаты "Спартака" и попробуют переставить слова из песни, чтобы получилось "В Питере — ныть", то у них ничего не получится. У нас много звука, и это просто будет тяжело», — отметил исполнитель.

Концерт, посвященный 20-летию «Ленинграда» пройдет на «Открытие Арене» 13 июля этого года.

Рок-группа «Ленинград» была создана Шнуровым в 1997 году в Санкт-Петербурге. В ее дискографии 18 студийных альбомов. Коллектив записал такие композиции, как WWW, «Геленджик», «Любит наш народ», «Экспонат» и «В Питере — пить».

В нынешнем чемпионате после 25 туров «Спартак» с 57 очками лидирует в турнирной таблице. «Зенит» имеет в активе 49 очков и занимает третье место в чемпионате.