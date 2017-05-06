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«Спартак» обыграл «Томь» и упрочил лидерство в турнирной таблице РФПЛ

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Московский «Спартак» на своем поле обыграл «Томь» в 27-м туре чемпионата России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, прошедшая в субботу, 6 мая, на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. На 15-й минуте за нарушение против Дениса Глушакова в ворота «Томи» был назначен пенальти, который реализовал Квинси Промес. Во втором тайме красно-белые имели несколько голевых моментов, но реализовать их не смогли.

«Спартак» благодаря победе набрал 63 очка и упрочил лидерство в турнирной таблице первенства. Идущий вторым столичный ЦСКА отстает от красно-белых на 10 очков. Для оформления чемпионства команде Массимо Карреры осталось набрать одно очко в оставшихся трех турах.

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