«Спартак» обыграл «Томь» и упрочил лидерство в турнирной таблице РФПЛ

Московский «Спартак» на своем поле обыграл «Томь» в 27-м туре чемпионата России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, прошедшая в субботу, 6 мая, на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. На 15-й минуте за нарушение против Дениса Глушакова в ворота «Томи» был назначен пенальти, который реализовал Квинси Промес. Во втором тайме красно-белые имели несколько голевых моментов, но реализовать их не смогли.

«Спартак» благодаря победе набрал 63 очка и упрочил лидерство в турнирной таблице первенства. Идущий вторым столичный ЦСКА отстает от красно-белых на 10 очков. Для оформления чемпионства команде Массимо Карреры осталось набрать одно очко в оставшихся трех турах.