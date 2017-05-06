Футбольный клуб «Тосно» впервые добился права выступать в премьер-лиге

Футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (2:0) в гостевом матче 35-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и впервые гарантировал себе место в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Забитыми мячами отметились Григорий Чиркин (64-я минута) и Сергей Сухарев (76). В турнирной таблице за три тура до конца чемпионата «Тосно» с 69 очками занимает второе место, позволяющее напрямую выйти в премьер-лигу. Ближайший преследователь — красноярский «Енисей» — имеет в активе на 12 очков меньше.

12 апреля выход в премьер-лигу гарантировало московское «Динамо».

«Тосно» был основан в 2013 году, в дебютном сезоне клуб выступал во втором дивизионе, с первой попытки победив в зоне «Запад». После этого коллектив играл в ФНЛ, дважды доходил до 1/4 финала Кубка России.