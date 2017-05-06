Рекордная сухая серия вратаря «Ростова» прервалась в игре с «Арсеналом»

Вратарь «Ростова» Никита Медведев пропустил мяч в выездном матче 27-го тура чемпионата России по футболу против тульского «Арсенала». Рекордная сухая серия голкипера прервалась на отметке в 989 минут. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 37-й минуте встречи форвард туляков Никита Бурмистров сделал подачу в штрафную; мяч, никого не коснувшись, рикошетом от штанги влетел в ворота Медведева. Во второй половине матча больше атаковал «Ростов», но отыграться гостям не удалось.

«Арсенал» благодаря победе набрал 24 очка и покинул зону вылета, поднявшись на 14-е место. «Ростов» с 42 баллами остался пятым.

В предыдущий раз Медведев пропустил в выездной встрече с «Уралом» (0:1) 30 ноября 2016 года, после чего провел десять сухих матчей подряд. Голкиперу «Ростова» удалось превзойти бывшего вратаря «Локомотива» Руслана Нигматулина, на счету которого было 939 сухих минут подряд.