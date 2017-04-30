Вратарь «Ростова» Медведев установил рекорд чемпионатов России по «сухой» серии

Вратарь «Ростова» (Ростов-на-Дону) Никита Медведев в матче с пермским «Амкаром» обновил рекорд «сухой» серии для голкиперов в российских футбольных первенствах. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщает ТАСС.

Медведев смог оставить свои ворота «нераспечатанными» в домашней игре 26-го тура чемпионата России. Серия голкипера составляет 952 минуты без учета добавленных к основному времени матча минут. 22-летний вратарь побил рекорд Руслана Нигматуллина 1999-2000 годов, который в составе московского "Локомотива" не пропускал мячи на протяжении 939 минут.

В последний раз Медведев пропустил гол в чемпионате России 30 ноября 2016 года на 38-й минуте гостевого матча 16-го тура против екатеринбургского «Урала» (0:1).

Медведев пришел в «Ростов» зимой 2016 года. С 2012 года он выступал в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) за ижевский «Зенит». В нынешнем сезоне он сыграл 18 матчей в различных турнирах, в которых пропустил 10 мячей.