Массимальный результат

«Зенит» осчастливил многочисленных спартаковских болельщиков: 7 мая питерцы на своем поле проиграли грозненскому «Тереку» со счетом 0:1, и «Спартак» стал чемпионом России впервые за 16 лет. «Народная» команда оторвалась от идущего вторым ЦСКА на десять очков, и за три тура до финиша оказалась вне досягаемости конкурентов. «Лента.ру» воздает должное рационализму итальянского тренера Массимо Карреры, а также вспоминает, кто ковал заветное золото красно-белых.

Новый спартаковский дух

У «Спартака» 63 очка, и этого достаточно, чтобы стать десятикратным чемпионом России. За три тура до окончания очередного сезона Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) ЦСКА отстает на 10 очков, «Зенит» же после поражения от «Терека» отдал армейцам вторую строчку и уступает лидеру 11 баллов.

В предыдущий раз спартаковцы выиграли золотые медали в далеком 2001 году, на четыре очка обогнав «Локомотив». То чемпионство стало последним в золотой эпохе, которую олицетворял главный тренер Олег Романцев.

В 2003 году красно-белые взяли Кубок страны, и с тех пор — как отрезало. Трофейная засуха дала повод многочисленным шуткам со стороны поклонников ЦСКА, «Зенита» и других соперников. Да и на фанатском секторе задавали тон те, кто последний трофей любимого клуба видел ребенком.

Массимо Каррера Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Вернуть чемпионский титул пытались многие специалисты. Последним в этой череде был Дмитрий Аленичев, продержавшийся на «расстрельном» посту чуть больше сезона. Практически сразу после начала сезона 2016/2017 его сменил итальянец Массимо Каррера, приглашавшийся в клуб как помощник Аленичева. Дмитрий Анатольевич ушел, однако оставил багаж, благодаря которому «Спартак» и сумел выйти на первые роли в чемпионате. Именно так сам Аленичев в сентябре объяснял лидерство бывших подопечных.

Возможно, первое время спартаковцы действительно двигались по аленичевской траектории, однако затем взяли другой, итальянский курс. Зарубежный специалист прививал свое видение игры команде, которая ассоциировалась со стеночками и забеганиями. Каррера сделал ставку на оборону (самую многострадальную линию в последние годы) и рациональность, и это сработало. В последних 10 матчах «Спартак» одержала семь побед, причем лишь одну из них — с разницей более чем в один мяч (3:1 с «Уфой»).

«Спартак» обрел стабильность — то, чего так не хватало команде в прошлые годы. Да, были необъяснимые сбои в матче с «Крыльями Советов» (0:4) и «Ростовом» (0:3), однако это лишь исключение из правила. Во многом благодаря тому рациональному стилю, который сумел привить стильный -итальянец без опыта самостоятельной работы.

На вершине

Команду вел за собой капитан Денис Глушаков, возможно, выдавший лучший сезон в своей карьере. В любом случае 2017 год стал для футболиста наиболее успешным, ведь он впервые завоевал титул чемпиона России. Впрочем, как и многие другие игроки красно-белых.

По ходу сезона именно Глушаков забивал больше всего самых нужных мячей. А чемпионство своей команды он отметил на заборе у «Открытия-Арены».

Теперь «Спартак» сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов — и сделает это под руководством итальянского наставника.

«Массимо Каррера, конечно, остается, у него контракт на два года. Кредит доверия полный, это даже не вопрос», — рассказал «Р-Спорту» председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун.

«Долго-долго-долго мы ждали и наконец дотерпели! Я очень рад за наших болельщиков, которые столько лет терпели и верили в команду. У нас самые лучшие фанаты, у нас самая большая поддержка. Те усилия, который внес тренерский штаб, администрация клуба, я, наконец воплотились в дело. Давайте сегодня радоваться!» — восклицает Федун.

А что сам Каррера? Как признался итальянский специалист, он не сумел сдержать эмоций после новости о чемпионстве своей команды.

«Я даже прослезился, пережил глубочайшие эмоции. Поздравляю всех болельщиков, команду и благодарю президента клуба за доверие. Это огромный успех», — сказал тренер и подтвердил слова своего работодателя о собственном будущем в команде.

Судьба многих новоиспеченных чемпионов действительно удивительна. Роман Зобнин, без которого сейчас невозможно представить полузащиту «Спартака», год назад пережил первый в истории вылет московского «Динамо» из элитного дивизиона футбольного чемпионата страны. Александр Самедов сходу влился в состав следовавшей к чемпионству команды, перейдя в ее стан этой зимой из «Локомотива». Причем он — воспитанник академии красно-белых. Да и сам Каррера не раз вызывал дискуссии, в основном скептические. Человек не то что не имел опыта работы с командой, он ни разу в своей непродолжительной тренерской карьере не выезжал за пределы Италии! Однако именно ему было суждено прервать казавшуюся для фанатов бесконечной полосу неудач.

Что могут сказать многочисленные болельщики «Спартака» сегодня? Грацио, Массимо!