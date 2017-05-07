«Кто мы? Чемпионы!»

«Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России по футболу. Многие юные болельщики красно-белых успели повзрослеть, а титулов все не было и не было. Дождались — заветное золото, путевка в Лигу чемпионов, конец издевательствам фанатов других клубов! «Лента.ру» проследила за реакцией соцсетей на триумф «народной» команды.
Больше всех в данный момент радуются сами футболисты. Капитан команды Денис Глушаков ждал осечки «Зенита», заблаговременно прибыл на «Открытие-Арену» и с размахом начал праздновать первый титул в карьере.
Разумеется, праздновал он в компании болельщиков.
Так видит себя, главного тренера Массимо Карреру и партнеров по команде один из лидеров красно-белых Квинси Промес.
Александр Самедов поблагодарил болельщиков и близких за поддержку.
Защитник Дмитрий Комбаров в нетерпении досматривал матч «Зенита» с «Тереком». Его окружали родные и друзья. Радости нет предела!
Португалоязычные Маурисиу и Зе Луиш по случаю чемпионства выучили русский.
«Спартак» поздравляли и бывшие игроки. Те, кто не сумел помочь клубу и 16 лет ждал заветного чемпионства. Одним из первых красно-белых поздравил экс-голкипер команды Войцех Ковалевски.
Максим Калиниченко также поздравил бывшую команду.
Спартаковским духом проникся даже голливудский актер Джерард Батлер. В гости к Ивану Урганту он приходил еще в 2013-м, но пост от этого не становится менее актуальным!
Twitter Российской футбольной премьер-лиги поздравил нового чемпиона.
А лично Карреру поздравил даже туринский «Ювентус». Ведь не так давно активно ходили слухи о том, что Массимо мог возглавить «Старую Синьору».
Болельщики вспомнили фильм «Назад в будущее»...
Коллеги-журналисты — историю побед «Спартака».
Не остались в стороне и простые болельщики.
Некоторые троллят выдохнувших с облегчением пермских полицейских. Все ждали чемпионства спартаковцев именно в следующем туре, в случае победы над «Амкаром», разумеется.