«Кто мы? Чемпионы!»

«Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России по футболу. Многие юные болельщики красно-белых успели повзрослеть, а титулов все не было и не было. Дождались — заветное золото, путевка в Лигу чемпионов, конец издевательствам фанатов других клубов! «Лента.ру» проследила за реакцией соцсетей на триумф «народной» команды.

Больше всех в данный момент радуются сами футболисты. Капитан команды Денис Глушаков ждал осечки «Зенита», заблаговременно прибыл на «Открытие-Арену» и с размахом начал праздновать первый титул в карьере.

Мы Чемпион!!! A post shared by Denis Glushakov (@glushak8) on May 7, 2017 at 11:34am PDT

Разумеется, праздновал он в компании болельщиков.

МЫ ЧЕМПИОНЫ 2017!!!!! ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ🔴⚪🔴⚪🏆🏆🏆💪🔝❤ #спартак #СпартакМосква #чемпионы #оукб #чемпионатроссии A post shared by Спартак Москва🔴⚪Spartak Moscow (@fans.spartak) on May 7, 2017 at 1:23pm PDT

Так видит себя, главного тренера Массимо Карреру и партнеров по команде один из лидеров красно-белых Квинси Промес.

🏆🏆🏆 A post shared by Quincy Promes (@qpromes) on May 7, 2017 at 12:22pm PDT

Александр Самедов поблагодарил болельщиков и близких за поддержку.

Защитник Дмитрий Комбаров в нетерпении досматривал матч «Зенита» с «Тереком». Его окружали родные и друзья. Радости нет предела!

МЫ ЧЕМПИОНЫ!!!!!!!!! A post shared by Дмитрий (@dmitrykombarov) on May 7, 2017 at 11:41am PDT

Португалоязычные Маурисиу и Зе Луиш по случаю чемпионства выучили русский.

Gloria a Deus!! Somos campeões 🏆🥇⚽️🙏🏻🔴⚪️ #champion #russia #spartak #oneblood Glory God!! We're russian Champions!! A post shared by Mauricio 33 (@mausantos33) on May 7, 2017 at 11:22am PDT

«Спартак» поздравляли и бывшие игроки. Те, кто не сумел помочь клубу и 16 лет ждал заветного чемпионства. Одним из первых красно-белых поздравил экс-голкипер команды Войцех Ковалевски.

Максим Калиниченко также поздравил бывшую команду.

Спартаковским духом проникся даже голливудский актер Джерард Батлер. В гости к Ивану Урганту он приходил еще в 2013-м, но пост от этого не становится менее актуальным!

Спартак – чемпион 🏆 Поздравляем с победой всех фанатов и лично Джерарда Батлера @gerardbutler! #спартак #gerardbutler #вечернийургант #рфпл #футбол #спартакчемпион #thisisSPARTA A post shared by Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant) on May 7, 2017 at 1:42pm PDT

Twitter Российской футбольной премьер-лиги поздравил нового чемпиона.

А лично Карреру поздравил даже туринский «Ювентус». Ведь не так давно активно ходили слухи о том, что Массимо мог возглавить «Старую Синьору».

Болельщики вспомнили фильм «Назад в будущее»...

Коллеги-журналисты — историю побед «Спартака».

Не остались в стороне и простые болельщики.

Некоторые троллят выдохнувших с облегчением пермских полицейских. Все ждали чемпионства спартаковцев именно в следующем туре, в случае победы над «Амкаром», разумеется.