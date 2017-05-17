«Зенит» обыграл «Краснодар» в перенесенном с «Крестовского» матче

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 17 мая, на стадионе «Петровский» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил нападающий Артем Дзюба на 12-й минуте.

В параллельной встрече московский ЦСКА в гостях обыграл казанский «Рубин» со счетом 2:0. На 72-й минуте отличился Витиньо, второй гол на счету Алана Дзагоева (93-я). Эта победа позволила армейцам сохранить вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» идет третьим и отстает на один балл.

Изначально матч «Зенита» с «Краснодаром» должен был пройти на стадионе «Крестовский», однако 10 мая встреча была перенесена на старую арену питерского клуба. Это произошло из-за плохого состояния газона на новом стадионе.