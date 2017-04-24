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Руководство радио «Зенит» уволили за новость о сносе VIP-трибун на «Крестовском»

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Генеральный директор радиостанции «Зенит» Павел Агафонов и редактор службы новостей Юлия Левыкина отстранены от своих должностей за публикацию недостоверной информации. Об этом сообщает «ГПМ Радио».

Радиостанция 22 апреля процитировала новость о сносе и реконструкции VIP-трибун на стадионе «Крестовский», которую распространило издание «Фонтанка.ру».

Позднее «Зенит» опроверг эту информацию. Пресс-служба клуба подтвердила, что Агафонов и Левыкина были отстранены.

22 апреля «Зенит» обыграл екатеринбургский «Урал» в первом матче на стадионе «Крестовский». Встреча в рамках 23-го тура чемпионата страны завершилась со счетом 2:0. Гости заканчивали матч ввосьмером: во втором тайме главный судья Алексей Еськов удалил Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.

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