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16:15, 15 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на слова Трампа о сроках завершения украинского конфликта

Депутат Журова назвала Трампа не самым плохим медиатором в переговорах по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп не самый плохой медиатор в переговорах по урегулированию украинского конфликта, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с «Лентой.ру» депутат ответила на слова американского лидера о возможном завершении конфликта на Украине до конца его президентского срока.

«Он собирался в своих предвыборных сообщениях вообще сделать это очень быстро. В Анкоридже тоже казалось, что все предпосылки были для того, чтобы это сделать намного быстрее. Но, видно, что-то пошло не так», — отметила Журова.

По словам депутата, вопрос состоит в том, на каких условиях будут идти переговоры по завершению конфликта. «Если на наших, то это одно дело. А если они опять будут выдвигать свои условия, то это другое. Поэтому посмотрим», — добавила она.

Кто-то в любом случае должен быть медиатором, а Трамп — не самый худший медиатор, давайте быть честными

Светлана Журовапервый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Ранее Трамп назвал возможным завершение конфликта на Украине до конца его президентского срока. Глава Белого дома признался, что думал, что урегулировать украинский конфликт получится раньше, поскольку он хорошо ладит с российским и украинским лидерами.

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