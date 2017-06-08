Власти самого пьющего региона России отчитались о снижении потребления алкоголя

Министерство сельского хозяйства Магаданской области, признанной самым пьющим регионом страны, заявили о снижении потребления алкоголя. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Отмечается, что если в 2012-м на одного человека в абсолютном выражении приходилось 14,9 литра алкоголя, то в 2014 году — 12,2 литра, а в 2016-м — 9,7 литра. Улучшению ситуацию способствовали меры, направленные на снижение масштабов злоупотребления алкоголем, в том числе запрет продажи алкогольных напитков в ночное время (с 22:00 до 10:00).

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«Рынок алкогольной продукции формируется за счет завоза алкоголя из других регионов и производства пива и пивоваренной продукции. Кроме того, в первом квартале текущего года с территории Особой экономической зоны Магаданской области вывезено 13,3 тысячи декалитров алкогольной продукции на территорию Республики Саха, 9,1 тысячи декалитров в адрес получателей, находящихся на Чукотке», — говорится в сообщении.

7 июня были опубликованы данные доклада Роспотребнадзора, согласно которому больше всего алкоголя употребляют жители Магаданской области (14 литров). Также в число самых пьющих регионов попали Москва, Сахалинская область и Республика Коми, где объем продаж превысил 13 литров спирта на человека. Самый низкий объем продаж крепких алкогольных напитков на душу населения зафиксирован в Ингушетии и Чечне — 0,1 литра, Кабардино-Балкарской Республике — 0,5 литра, Республике Северная Осетия — 0,6 литра.