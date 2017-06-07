Роспотребнадзор назвал самые пьющие регионы страны

Больше всего алкоголя — 14 литров спирта на душу населения — употребляют жители Магаданской области. Об этом свидетельствуют данные доклада Роспотребнадзора, опубликованные «Известиями» в среду, 7 июня.

В число самых пьющих регионов также попали Москва, Сахалинская область и Республика Коми, где объем продаж превысил 13 литров спирта на человека. Самый низкий объем продаж крепких алкогольных напитков на душу населения зафиксирован в Ингушетии и Чечне — 0,1 литра, Кабардино-Балкарской Республике — 0,5 литра, Республике Северная Осетия — 0,6 литра.

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Отмечается, что за последние пять лет продажа крепких напитков в России снизилась на 40 процентов, а пива — почти на 25 процентов. По данным за 2016 год, больше всего пива выпили в Московской области (94,9 литра на душу населения), Республике Хакасия (84,3 литра) и Сахалинской области (82,8 литра). Минимальный объем продаж пива зафиксирован в Ингушетии (0,5 литра), Дагестане (2,1 литра) и Чечне (2,2 литра).

В марте был презентован «Рейтинг трезвости» регионов, составленный под руководством члена Общественной палаты Султана Хамзаева. Согласно документу, антилидерами оказались Магаданская область, Чукотский автономный округ и Республика Коми. Меньше всего спиртного употребляют в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Москва оказалась в середине рейтинга.

По данным Роспотребнадзора, опубликованным в январе, по сравнению с 2009 годом россияне стали пить на треть меньше — сейчас уровень потребления алкоголя составляет более 10 литров на человека в год против 15 литров шесть лет назад. Тем не менее нынешний уровень потребления спиртного превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения — восемь литров в год.