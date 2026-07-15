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16:21, 15 июля 2026Интернет и СМИ

В Госдуме оценили необходимость переходить с iPhone на Android

Депутат Боярский заявил, что в России нет острой необходимости менять iPhone на Android
Маргарита Щигарева

Фото: Yarrrrrbright / Shutterstock / Fotodom

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что россиянам не нужно срочно переходить с iPhone на Android. Такую оценку он высказал в беседе с ТАСС.

«Пока острой необходимости в смене телефона не вижу. Но если ситуация не изменится, я задумаюсь о переходе на Android, потому что это гораздо более гибкая и демократичная платформа, в которой больше вариантов для самостоятельного принятия решений в части пользовательского пути», — сказал депутат.

Он также назвал неадекватными действия Apple по отношению к российским приложениям и отметил, что корпорация совершает их под политическим давлением.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал россиянам переходить с iPhone на Android. Он сделал такое заявление после того, как 25 июня из App Store были удалены приложения VK. В пресс-службе российской компании отметили, что Apple удалила ее сервисы в одностороннем порядке и без предупреждения.

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