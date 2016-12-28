Бывший футболист сборной Португалии рассказал об алкоголизме в команде Моуринью

Бывший полузащитник «Порту» и сборной Португалии Деку рассказал, что футболисты клуба злоупотребляли алкоголем в период, когда главным тренером был Жозе Моуринью. Об этом сообщает «Советский Спорт».

«Не знаю, как сейчас, а раньше была поговорка: "Хорошая команда много пьет". Это сейчас все изменилось, на столах одна газировка. В те годы мы еще тренировались неподалеку от стадиона "Драгау". И у меня был знакомый, у которого был ресторанчик совсем рядом. Еда там была очень вкусная. Мы каждый день там обедали. Но при этом еще и пили вино. Черт, очень много пили!»,— заявил Деку.

Он отметил, что вместе с пьющими одноклубниками отдыхали и игроки, которые не употребляли алкоголь. «Однажды Моуринью назначил тренировку на пять вечера. Перед ней мы все отправились на обед, как обычно выпили. В итоге трое игроков просто упали на поле, прямо перед Моуринью. Как он бесился, вы бы видели! Тут же закончил тренировку», — добавил Деку.

Моуринью работал в «Порту» в качестве ассистента главного тренера (1993-1996 год), а позднее и главного тренера (2002-2004 год). Под его руководством клуб стал двукратным чемпионом Португалии (2002/03, 2003/04), обладателем национального Кубка (2002/03) и Суперкубка (2003), а также выигрывал Лигу чемпионов (2003/04) и Кубок УЕФА (2002/03).