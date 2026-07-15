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16:12, 15 июля 2026Бывший СССРЭксклюзив

В России назвали важное последствие боев за главную крепость ВСУ в Донбассе для Киева

Военный аналитик Норин: Для ВСУ последствием боев за Славянск и Краматорск станут потери
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Утрата Славянска и Краматорска вряд ли снизит «запас прочности» Вооруженных сила Украины (ВСУ), однако последствием для них станут потери в боях. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный аналитик Евгений Норин.

По его словам, потери личного состава при обороне городов являются для украинских войск большим риском, чем обрушение фронта.

«Для ВСУ утрата Славянска и Краматорска будет означать прежде всего большие потери среди военных, которые останутся оборонять города», — сказал эксперт.

В июле официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объявил о взятии под контроль Константиновки. По словам президента Владимира Путина, это событие станет ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики.

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