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Военный аналитик Норин: Для ВСУ последствием боев за Славянск и Краматорск станут потери

Утрата Славянска и Краматорска вряд ли снизит «запас прочности» Вооруженных сила Украины (ВСУ), однако последствием для них станут потери в боях. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный аналитик Евгений Норин.

По его словам, потери личного состава при обороне городов являются для украинских войск большим риском, чем обрушение фронта.

«Для ВСУ утрата Славянска и Краматорска будет означать прежде всего большие потери среди военных, которые останутся оборонять города», — сказал эксперт.

В июле официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объявил о взятии под контроль Константиновки. По словам президента Владимира Путина, это событие станет ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики.