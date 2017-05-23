Табачные компании рассказали о последствиях подорожания спецмарок для отрасли

Повышение цен специальных марок на табак может увеличить финансовую нагрузку на отрасль на 700 миллионов рублей в год. Об этом РИА Новости заявила директор по внешнекорпоративным связям одного из крупнейших производителей сигарет в стране «БАТ Россия» («Бритиш Американ Тобакко Россия») Яна Гуськова.

«Повышение цен на специальные марки дополнительно увеличит финансовую нагрузку на табачную отрасль. Рост стоимости марки даже на пять копеек — это дополнительные 700 миллионов рублей в год в масштабах отрасли, — отметила Гуськова.

По ее словам, в нынешнем году в России наблюдается «самый серьезный в современной истории скачок цен на сигареты».

Гуськова добавила, что на налоги уже приходится больше половины стоимости легальных сигарет. «Для средней пачки ценой в 90 рублей акциз и НДС составляют 58 рублей. Дополнительная финансовая нагрузка на производителей выльется в дополнительный рост цен на сигареты», — подчеркнула представительница компании.

При этом она уточнила, что табачная продукция из соседних стран, которая вдвое, а то и втрое дешевле, поступает на российский рынок без уплаты акцизов в бюджет.

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В то же время в пресс-службе аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России сообщили агентству, что не ожидают существенного роста цен на табачную продукцию из-за увеличения стоимости специальных марок, поскольку одна марка подорожает лишь на пять копеек.

Ранее 23 мая стало известно, что правительство повысило стоимость стоимость специальной марки для маркировки табачной продукции увеличена со 150 до 200 рублей за тысячу штук.

В конце минувшего года директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявлял, что в 2017 году сигареты подорожают на 10 процентов в связи с увеличением акциза на табак, а через три года цена вырастет на 27 процентов.