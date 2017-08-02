Минкульт выступил против отмены господдержки фильмов со сценами курения

Министерство культуры России не стало поддерживать инициативу Минздрава по поводу отказа от госфинансирования фильмов, в которых присутствуют сцены курения. Об этом в среду, 2 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минкульте рассказали, что рассмотрели антитабачную концепцию на 2017-2022 годы.

«Ведомство не поддержало данный проект, поскольку не согласно с предложением о запрете государственной поддержки художественных фильмов, в которых демонстрируются табачные изделия и курение», — уточнили в ведомстве.

«Подобный художественный прием в аудиовизуальных произведениях — не призыв к курению, а воссоздание атмосферы и тех исторических событий, частью быта которых в действительности являлось потребление табака», — заявили в Минкульте.

Об инициативе Минздрава стало известно в июне. «Можно донести те же самые эмоции до зрителя другими путями», — заявила глава ведомства Вероника Скворцова.