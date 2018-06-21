В России определились с судьбой вейпов

Альтернативы курению, такие как вейпинг и системы нагревания табака, попадут под действие единого антитабачного закона. Для них не будет введено отдельного закона. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с деталями обсуждения.

Вопрос о регулировании рынка вейпов, электронных сигарет и других устройств для альтернативного курения обсуждался во вторник, 19 июня. В совещании участвовали два вице-премьера правительства — Дмитрий Козак и Татьяна Голикова.

Вице-премьерами было принято решение не вводить отдельное регулирование для альтернативных устройств: они должны находиться в рамках действующего законодательства, в частности федерального закона, который считается основным для табачной отрасли («Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»).

В пресс-службе Минздрава отметили, что считают это решение «абсолютно правильным и соответствующим современным научным данным и международным требованиям», приводит их слова РБК.

Материалы по теме Упарились Почему вейпинг признали заразным

В январе 2018 года стало известно, что министерство промышленности и торговли подготовило законопроект, предлагающий приравнять электронные сигареты, вейпы и никотиносодержащие жидкости к обычным сигаретам. В проекте закона было указано, что электронные испарители не смогут покупать несовершеннолетние, а реклама самих устройств будет ограничена. Согласно инициативе, использовать вейпы можно будет только в специально отведенных местах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!