«Аэрофлот» подтвердил недопустимость курения на борту самолета

Значительная часть инцидентов на борту воздушных судов связана с курением. Полный запрет на сигареты, в том числе и электронные (вейпы), введен на всех рейсах «Аэрофлота» с 31 марта 2002 года. Статус «некурящей» авиакомпании закреплен внутренними Правилами воздушных перевозок пассажиров и багажа.

В компании считают, что облик современного авиаперевозчика, деятельность которого отвечает международным стандартам, предполагает обеспечение права пассажиров и членов экипажа на комфортные условия полета, в том числе на чистый воздух. Курение на борту не только наносит вред здоровью других пассажиров и является нарушением действующего законодательства, но и создает угрозу безопасности полетов.

Статистика свидетельствует, что количество инцидентов данного типа сокращается. Если в 2016 году зафиксировано 1525 фактов курения на борту самолетов «Аэрофлота», то за 8 месяцев 2017 года — 411 инцидентов. Причем четверым пассажирам было отказано в обратной перевозке согласно пункту 1.6 статьи 107 ВК РФ (за угрозу безопасности полета).

«Победа» — бюджетная авиакомпания, входящая в Группу «Аэрофлот», — ужесточила меры по борьбе с курением на борту. При обнаружении нарушителя, самолет приземляется в ближайшем аэропорту, закуривший пассажир снимается с рейса сотрудниками полиции. С него через суд взыскиваются расходы, понесенные компанией из-за вынужденной посадки.

Так, 21 июля 2017 года самолет, выполнявший рейс по маршруту Махачкала — Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково для отстранения от полета пассажира, закурившего на борту. Нарушитель был передан сотрудникам ЛОВД аэропорта. «Победа» намерена взыскать с нарушителя все расходы, понесенные авиакомпанией из-за вынужденной посадки в Москве

В «Аэрофлоте» считают целесообразным ужесточить позицию с учетом того, что курение является разновидностью поведения, которое недопустимо на борту воздушного судна. По инициативе компании, в апреле 2017 года были приняты изменения в статью 216 Уголовного кодекса РФ, которые ввели уголовную ответственность для хулиганов на транспорте.

В июле Госдума в первом чтении приняла поправки в Гражданский и Воздушный кодексы РФ, которые дадут право авиакомпаниям вносить пассажиров-нарушителей в «черные списки» с правом отказа в перевозке. Кроме того, «Аэрофлот» совершенствует механизм передачи нарушителей в правоохранительные органы для привлечения к административной ответственности.

В мировой практике распространен запрет курения на борту ВС. К числу авиакомпаний, которые ввели полный запрет курения на борту ВС, относятся Air Canada, Air France, Delta, Emirates, Finnair, Lufthansa и многие другие. Иностранные суды неоднократно выносили решения о привлечении к различным видам ответственности пассажиров, курящих на борту — вплоть до уголовной.

Например, в январе 2017 года королевский суд Бирмингема (Соединенное Королевство) признал виновным пассажира авиакомпании Monarch Джона Кокса, который курил на борту самолета, совершавшего рейс в Шарм-эль-Шейх. Кокса приговорили к 4 годам и 6 месяцам тюремного заключения за создание угрозы безопасности на борту ВС. Апелляционный суд увеличил наказание до 9 лет и 6 месяцев.

