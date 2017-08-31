Топ-менеджер «Аэрофлота» удостоен высшей государственной награды Италии

Заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» по стратегии и альянсам Джорджио Каллегари награжден орденом «За заслуги перед Итальянской Республикой» степени Кавалер. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Торжественная церемония состоялась в посольстве Италии в Москве. Топ-менеджер «Аэрофлота» удостоен награды «за выдающийся вклад в укрепление российско-итальянских отношений». Орден от имени президента Итальянской Республики вручил посол Италии в России Чезаре Мария Рагальини.

«Эта награда — большая честь для меня, — заявил Джорджио Каллегари. — Орден «За заслуги перед Итальянской Республикой» с гордостью носили мой дед и мой отец, и я рад продолжить семейную традицию. Вся моя жизнь связана с авиацией, и значительная ее часть отдана Аэрофлоту. Работа в ведущей российской авиакомпании дает мне возможность участвовать в развитии российско-итальянских отношений, и я благодарен за высокую оценку моего вклада в укрепление международного сотрудничества, особенно в нынешнее непростое время».

Джорджио Каллегари работает в «Аэрофлоте» с сентября 2011 года и занимает одну из ключевых позиций: он отвечает за разработку и реализацию корпоративной стратегии. Каллегари внес значительный вклад в досрочное выполнение одной из главных задач Стратегии развития до 2025 года — войти в топ-20 глобальных авиаперевозчиков по количеству перевезенных пассажиров. По данным влиятельного авиационного издания Airline Business

Группа «Аэрофлот» по итогам 2016 года вышла на 18-е место по пассажиропотоку и на 20-е место по выполненному пассажирообороту среди авиаперевозчиков всего мира. Таким образом, «Аэрофлот» достиг важного стратегического рубежа и официально вернулся в глобальную элиту гражданской авиации.

Орден «За заслуги перед Итальянской Республикой» — высшая государственная награда Италии, учрежденная в 1951 году взамен старых королевских регалий. Орден присуждается за значительные заслуги перед нацией в области экономики, общественной и гуманитарной деятельности, благотворительности, литературы, искусства. Данной награды (разных степеней) ранее были удостоены всемирно известные деятели, в том числе летчик-космонавт Валентина Терешкова, музыканты Мстислав Ростропович и Валерий Гергиев, глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, президент Всемирной ассоциации русской прессы Виталий Игнатенко.

