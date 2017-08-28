Новое меню для пассажиров «Аэрофлота» создали в ходе конкурса шеф-поваров

В новое меню «Аэрофлота» для пассажиров бизнес-класса и комфорт-класса вошли блюда, созданные шеф-поварами в ходе кулинарного конкурса. Об этом говорится в пресс-релизе авиакомпании, поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 28 августа.

В финал состязания «На высоте» по итогам предварительного отбора из десятков претендентов вышли восемь шеф-поваров из пяти городов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Новосибирска и Владивостока.

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Каждый из участников должен был приготовить три горячих блюда для бортового питания: вегетарианскую еду, кушанье из рыбы, а также еще одно на выбор — из птицы, либо из мяса.

Результаты работы поваров оценивало жюри, состоящее из рестораторов и гастрономических критиков. Они устроили слепую дегустацию блюд, которым присвоили только номера, без указания имени автора. Кушанья оценивали по 10-балльной шкале за вкус и внешний вид.

В итоге победителем по наибольшему количеству набранных баллов стал шеф-повар ресторанов «Винный шкаф» и Hamlet & Jacks Евгений Викентьев из Санкт-Петербурга.

Второе место занял сотрудник заведения Cococo Игорь Гришечкин, также расположенного в Северной столице. На третьей позиции оказался шеф-повар московского ресторана «Техникум» Виталий Истомин.

В конце мая стало известно, что бортовое меню «Аэрофлота» пополнилось тульским пряником.

