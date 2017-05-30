Бортовое меню «Аэрофлота» пополнится тульским пряником

В меню авиакомпании «Аэрофлот» войдет тульский пряник — соответствующий договор заключен между кондитерской фабрикой «Ясная Поляна» и компанией «Аэромар», которая является поставщиком бортового питания для российского перевозчика. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Отмечается, что в церемонии подписания договора приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. Пряник должен войти в специальное «Русское» питание, которое будет предлагаться пассажирам на рейсах из Москвы. Поставщик десерта был выбран на конкурсной основе.

«Мы гордимся тем, что один из символов нашей области — тульский пряник — отныне будет представлен на рейсах “Аэрофлота“», — подчеркнул Дюмин. По словам гендиректора авиаперевозчика, появление пряника связано с краудсорсинговвм исследованием, в ходе которого пассажиры высказались за более широкое включение в меню и сервировку национальных элементов.

Нововведение появится с 1 июня в рамках очередного обновления бортового меню. Тульский пряник с фруктовой начинкой в обертке с брендом «Аэрофлота» станет десертом к горячему обеду в экономическом классе обслуживания на рейсах длительностью от трех часов полета.

