«Аэрофлот» удвоил компенсацию на питание при задержке рейсов в Шереметьево

«Аэрофлот» более чем в два раза — с 490 до 1000 рублей — повысил номинал ваучера на питание для пассажиров при задержках и отменах рейсов. Изменения вступили в силу со среды, 5 июля, сообщает пресс-релиз компании.

Авиапассажирам, следующим через аэропорт Шереметьево, предоставляются ваучеры на питание в случае ожидания отправления рейса более четырех часов по вине перевозчика, а также при задержке или отмене рейса вследствие неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим причинам.

Ваучер может быть использован в пунктах общественного питания аэропорта, с которыми у авиакомпании существуют партнерские соглашения. Контрагенты в базовом аэропорту были своевременно уведомлены о вступлении в силу изменений, отмечено в пресс-релизе.

«Аэрофлот заботится о комфорте пассажиров на каждом этапе путешествия и придерживается высоких стандартов обслуживания. Увеличение номинала ваучеров на питание подтверждает высокую ответственность авиаперевозчика перед клиентами и отражает усилия менеджмента по дальнейшему повышению качества сервиса», — подчеркивают в компании.

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев высоко оценил деятельность новых акционеров Шереметьево. « В Шереметьево также многое меняется, и сейчас в Шереметьево мы работаем совместно с ними. Мы изучаем получение пяти звезд. Аэропорт может получить без авиакомпании пять звезд, авиакомпания без аэропорта пять звезд получить не может. Шереметьево готово нам во всем помогать ( для получения пяти звезд Skytrax — прим. «Ленты.ру»)», — заявил он 26 июня.

В 2016 году «Аэрофлот» первым из российских авиаперевозчиков стал обладателем рейтинга «четыре звезды» Skytrax по качеству сервиса и в пятый раз был удостоен престижной международной премии SkyTrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы».

В этом году «Аэрофлот» признан самым сильным брендом России и сильнейшим авиационным брендом в мире по версии международного агентства Brand Finance.

