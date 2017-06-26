Савельев высоко оценил деятельность Шереметьево

Аэропорт Шереметьево поможет «Аэрофлоту» добиться 5 звезд в рейтинге британской исследовательской компании Skytrax, награды для авиакомпаний и аэропортов которой считаются главной премией в авиаиндустрии. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев высоко оценил деятельность новых акционеров Шереметьево. « В Шереметьево также многое меняется, и сейчас в Шереметьево мы работаем совместно с ними. Мы изучаем получение пяти звезд. Аэропорт может получить без авиакомпании пять звезд, авиакомпания без аэропорта пять звезд получить не может. Шереметьево готово нам во всем помогать ( для получения пяти звезд Skytrax — прим. «Ленты.ру»)», — заявил он.

20 июня компании «Аэрофлот» была присуждена международная премия Skytrax World Airline Awards в номинации «Лучшая авиакомпания Восточной Европы». Церемония награждения лучших авиакомпаний мира состоялась 20 июня на 52-м Парижском международном авиасалоне в Ле-Бурже.

Премия World Airline Awards, неофициально именуемая «авиационным Оскаром», ежегодно присуждается британским консалтинговым агентством Skytrax — ведущим глобальным оценщиком качества услуг авиакомпаний и аэропортов.

Рейтинг определяется по итогам исследования удовлетворенности пассажиров, которое считается крупнейшим в мире.