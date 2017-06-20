«Аэрофлот» в шестой раз назван лучшей авиакомпанией Восточной Европы

Компании «Аэрофлот» присуждена международная премия Skytrax World Airline Awards в номинации «Лучшая авиакомпания Восточной Европы». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру». Этого титула крупнейший российский авиаперевозчик удостоен в шестой раз в своей истории и пятый год подряд.

Церемония награждения лучших авиакомпаний мира состоялась 20 июня на 52-м Парижском международном авиасалоне в Ле-Бурже.

«Стать лучшими в Восточной Европе в шестой раз – большая честь и высокое признание, — заявил генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. — Каждая наша очередная победа — это, прежде всего, эффективный менеджмент и упорный труд всего персонала, целенаправленная работа единой команды. Мы держим высокую планку, но намерены поднять ее еще выше. Наша цель — стать лучшей авиакомпанией Европы по версии Skytrax World Airline Awards, что будет означать еще более совершенный сервис для наших пассажиров и качественно новые глобальные позиции для "Аэрофлота" в целом».

Премия World Airline Awards, неофициально именуемая «авиационным Оскаром», ежегодно присуждается британским консалтинговым агентством Skytrax — ведущим глобальным оценщиком качества услуг авиакомпаний и аэропортов.

Рейтинг определяется по итогам исследования удовлетворенности пассажиров, которое считается крупнейшим в мире. Оно проводилось с августа 2016 года по май 2017-го путем онлайн-голосования на английском, испанском и китайском языках. В нем приняли участие авиапассажиры из более ста стран. Оценки выставлены по итогам изучения почти 20 миллионов поданных анкет.

Исследование охватило 320 авиакомпаний мира. В ходе анкетирования по шкале от одного до 5 баллов оценивались почти 50 показателей уровня сервиса по трем крупным категориям: «Наземное и аэропортовое обслуживание», «Предлагаемый на борту продукт» и «Сервис, предоставляемый кабинным экипажем».

В борьбе за самую престижную авиационную премию «Аэрофлот» впервые от начала до конца участвовал в качестве официально признанной элитной авиакомпании. В 2016 году он был удостоен от Skytrax рейтинга «четыре звезды» из пяти возможных и стал первой российской авиакомпании, получившей столь высокое признание. Это означает, что по качеству сервиса «Аэрофлот» котируется наряду с такими лидерами глобального рынка, как Air France, Lufthansa, British Airways и Emirates, а в чем-то даже превосходит европейских конкурентов. Увеличение количества звезд в рейтинге авиакомпании напрямую влияет на рост ее капитализации.