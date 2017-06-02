«Аэрофлот» прокомментировал возможность продажи авиакомпании «Россия»

В стратегии до 2025 года группа «Аэрофлот» учитывает сохранение авиакомпании «Россия» в своем составе. Об этом сообщил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в кулуарах ПМЭФ, передает РИА Новости.

Как отметил топ-менеджер, у компании пока не стоит цель избавиться от «дочки». «Да и потом, назовите, кто официально заявился на покупку «России»? Разговоров много, все, что я получил, — письмо из Росимущества от какого-то человека, частного лица продать «Россию» за один рубль, но я же не сумасшедший 60 с лишним самолетов продавать за рубль», — сказал Савельев.

По словам Савельева, транзитный пассажиропоток «Аэрофлота» между Европой и Азией вырос на 42 процента. «А это дальнемагистральный флот, у нас насыщение достаточно большое среднемагистрального флота, но нам нужны теперь дальнемагистральные машины, и мы исходим только из рынка, мы наблюдаем рост рынка. Мы отказались от "дримлайнеров", но рынок стабилизировался, и он начинает выправляться, поэтому у нас стратегия уточняется», — пояснил гендиректор «Аэрофлота».

Он также сообщил, что лоукостер «Победа» при достижении определенного результата может приобрести 40 новых Boeing 737, как планировалось изначально. «Конечно, в этом случае мы пробьем планку 50 процентов (доля компании на рынке перевозок — прим. «Ленты.ру»), тогда встанет вопрос с ФАС — что делать дальше», — сказал Савельев. В этом случае будет поднят вопрос «о продаже какой-то из "дочек", как это обычно делается на Западе». Пока же, подчеркнул он, такой вопроса не стоит и в ближайшей перспективе. «Минимум, наверное, года три — мы будем наращивать поток», — пояснил гендиректор компании.

Авиакомпания «Россия» создана на базе трех региональных перевозчиков — «России», «Донавиа» и «Оренбургских авиалиний». Доля «Аэрофлота» в ней составляет 75 процентов минус одна акция. «Россия» базируется в Санкт-Петербурге, выполняет более половины всех рейсов из аэропорта Пулково. По итогам 2016 года компания нарастила перевозки пассажиров на 70,5 процента, до более восьми миллионов человек и заняла по этому показателю третье место в российской гражданской авиации. Чистая прибыль «России» в 2016 году составила 3,79 миллиарда рублей против убытка в 3,3 миллиарда рублей годом ранее.