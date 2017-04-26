Гендиректор «Аэрофлота» посмеялся над предложением продать «Россию» за рубль

Авиакомпанию «Россия», входящую в группу «Аэрофлот», предлагали продать за один рубль. Об этом в кулуарах форума Skyservice рассказал гендиректор крупнейшего российского авиаперевозчика Виталий Савельев, передает РИА Новости.

Он отметил, что не будет комментировать это предложение. «Кроме улыбки и смеха это ничего не вызывает», — сказал Савельев.

Материалы по теме Небо с овчинку На чем авиакомпании экономили в 2016 году, чтобы выжить

По его словам, предприятие занимает достойное место в группе компаний. Так, «Россия» по итогам первого квартала 2017 года вышла на второе место после «Аэрофлота» по количеству пассажиров. «Она нам приносит существенную часть пассажиропотока — 9 миллионов пассажиров в прошлом году, в этом году их больше. Мы не видим сегодня (...) необходимости ее продавать», — подытожил гендиректор.

«Россия» базируется в Санкт-Петербурге, выполняет более половины всех рейсов из аэропорта Пулково. В 2016 году предприятие перевезло около восьми миллионов пассажиров, заняв третье место в списке крупнейших авиакомпаний страны по этому показателю после «Аэрофлота» (около 29 миллионов) и S7 Airlines (9,5 миллиона). Основу воздушного флота «России» составляют такие самолеты, как Airbus A319-100, Boeing 737-800 и Boeing 747-400.