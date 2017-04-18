«Аэрофлот» признан самым сильным брендом России

«Аэрофлот» признан самым сильным брендом среди отечественных компаний по версии Brand Finance с индексом 88,8. Индекс оценивает влияние бренда на коммерческую и операционную деятельность. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру»

В ходе анализа принимаются во внимание такие факторы, как узнаваемость, лояльность, устойчивость, эффективность бизнес-модели, маркетинговые инвестиции, и их воздействие на бизнес. Ранее Brand Finance назвал «Аэрофлот» самым сильным авиационным брендом в мире.

«Независимый оценщик Brand Finance признал Аэрофлот лидером российского корпоративного мира по очень важному показателю, — заявил генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. — Получено еще одно подтверждение того, что Аэрофлот – лицо России, самая узнаваемая отечественная компания в стране и за рубежом».

Ведущие позиции «Аэрофлоту», среди прочих факторов, обеспечила высокая эффективность, долгосрочные инвестиции в продукт, а также ставка на цифровое развитие. Флот российского национального перевозчика – самый молодой в мире среди крупных авиакомпаний. Согласно данным исследования Bain & Company, по уровню цифровизации «Аэрофлот» занимает четвертое место среди ведущих игроков в глобальной отрасли.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» назван лучшей авиакомпанией Европы пользователями крупнейшего сайта о путешествиях TripAdvisor. Кроме того, авиакомпания была признана лучшей в номинациях «Лучший бизнес-класс» и «Лучшая авиакомпания России».

