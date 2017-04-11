Китайцы признали «Аэрофлот» любимой иностранной авиакомпанией

«Аэрофлот» признан самой любимой иностранной авиакомпанией в Китае, говорится в пресс-релизе перевозчика, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Это звание присвоено авиакомпании в Шанхае на торжественной церемонии по итогам ежегодной премии Flyer Award Ceremony 2017.

Премией отмечаются лучшие участники туристического рынка Китая, в том числе авиакомпании с высшим рейтингом сервиса — «пять звезд» от консалтинговой компании Skytrax, которая является главным в мире оценщиком качества услуг авиаперевозчиков и аэропортов.

До «Аэрофлота» звание любимой авиакомпании в Китае два года подряд удерживала Qatar Airways.

«Признание Аэрофлота любимой иностранной авиакомпанией Китая — прорывное достижение для нас как глобальной авиакомпании», — заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев. Он подчеркнул, что это «не только почетное звание, но и подтверждение эффективности стратегических усилий на самом приоритетном рынке и высокой конкурентоспособности нашего продукта». Топ-менеджер добавил, что эта премия является стимулом для дальнейшего укрепления позиций «Аэрофлота» в Китае, в том числе за счет увеличения турпотока и расширения транзита между Европой и Азией через Москву.

В компании отмечают стратегическое значение китайского рынка, для завоевания которого авиакомпания внедрила ряд новшеств. В частности, на интернет-сайте «Аэрофлота» введена версия на китайском языке, меню в самолетах также переведено на национальный язык, пассажирам бизнес-класса предлагается набор блюд китайской национальной кухни.

Маршрутная сеть «Аэрофлота» включает четыре ключевых пункта в Китае — Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу.

Присуждение премии Flyer Award Ceremony 2017 в этом году прошло в пятый раз при поддержке бортовых журналов Управления гражданской авиации Китая (СААС), китайского государственного информационного агентства «Синьхуа» и ведущего отраслевого журнала China Aviation Magazine.

