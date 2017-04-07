«Аэрофлот» и «Манчестер Юнайтед» продолжат сотрудничество

Авиакомпания «Аэрофлот» продлила контракт с английским футбольным клубом «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев, его слова приводит ТАСС.

«Мы недавно переподписали контракт с "Манчестер Юнайтед". Он рассчитан на пять лет. Соглашение вступит в силу после истечения предыдущего договора», — заявил Савельев.

Российская авиакомпания остается официальным перевозчиком манкунианцев. Предыдущее соглашение сроком на пять лет было подписано в 2013 году. Финансовые подробности сделки неизвестны. По первому контракту МЮ получил от «Аэрофлота» порядка 40 миллионов долларов.

«Манчестер Юнайтед» — самый титулованный клуб Англии, в активе «красных дьяволов» 42 трофея. В прошлом сезоне МЮ стал самым прибыльным футбольным клубом мира, заработав 689 миллионов евро (731,7 миллиона долларов).

«Аэрофлот» является официальным партнером Российского футбольного союза и Олимпийского комитета России.