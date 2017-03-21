Чемпион мира Швайнштайгер перешел из МЮ в «Чикаго Файр»

Английский «Манчестер Юнайтед» договорился о переходе немецкого полузащитника Бастиана Швайнштайгера в клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Чикаго Файр». Об этом говорится на сайте манкунианцев.

О длительности контракта и финансовых условиях сделки не сообщается.

«Грустно покидать моих друзей в "Манчестер Юнайтед". Но я благодарен клубу за предоставленную возможность принять предложение "Чикаго". Сейчас для меня самое подходящее время начать новую главу моей карьеры, и я с нетерпением жду этого», — заявил Швайнштайгер. Футболисту в ближайшее время предстоит пройти медицинское обследование и получить визу.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за МЮ четыре матча во всех турнирах, в которых забил один мяч. В составе сборной Германии 32-летний Швайнштайгер завоевал золото (2014 год) и две бронзы (2006, 2010) чемпионатов мира, а также серебро (2008) и две бронзы (2012, 2016) европейских первенств.