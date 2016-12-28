Бывшая первая ракетка мира Иванович завершила профессиональную карьеру

Сербская теннисистка Ана Иванович объявила о завершении профессиональной карьеры. Видеозапись с обращением появилась в аккаунте спортсменки в Facebook.

«Я решила покинуть профессиональный теннис. Это решение было трудно принять, однако у меня есть повод для гордости», — сказала Иванович, отметив, что за свою карьеру она сыграла множество запоминающихся матчей.

«Я хотела бы выступать на высоком уровне, как я умею, но поняла, что уже не смогу делать это долгое время. Пришло время двигаться дальше», — подчеркнула спортсменка.

12 июля Иванович вышла замуж за бывшего капитана сборной Германии по футболу Бастиана Швайнштайгера. Пара находится в отношениях с 2014 года.

28-летняя Иванович — победительница «Ролан Гаррос» 2008 года. В том же году она поднялась на первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Также на ее счету победы в 14 турнирах WTA.