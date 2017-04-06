МЮ решил купить футболиста сборной Хорватии за 60 миллионов евро

Английский «Манчестер Юнайтед» решил приобрести полузащитника миланского «Интера» и сборной Хорватии по футболу Ивана Перишича. Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Руководство «красных дьяволов» готово потратить 60 миллионов евро на 28-летнего хавбека. Помимо «Манчестер Юнайтед», в услугах Перишича заинтересован лондонский «Челси».

Контракт Перишича с «Интером» истекает 30 июня 2020 года, а актуальная трансферная стоимость игрока, по версии немецкого портала transfermarkt.de, составляет 25 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провел 34 матча во всех турнирах в составе «Интера», в которых забил девять мячей и сделал пять голевых передач. В активе Перишича также 16 голов в 53 встречах в майке национальной сборной Хорватии.