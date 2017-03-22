«Манчестер Сити» решил потратить 150 миллионов евро на 18-летнего вратаря

Руководство английского «Манчестер Сити» заинтересовано в услугах голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы. Об этом сообщает Football Italia.

Британский клуб готов заплатить за 18-летнего футболиста от 120 до 150 миллионов евро. «Горожане» считают, что Доннарумма — идеальный кандидат на замену играющему в аренде в «Торино» Джо Харту и нестабильным Вилли Кабальеро и Клаудио Браво.

Контракт с «Миланом» у итальянского футболиста заканчивается летом 2018 года. От его пролонгации зависит и возможный переезд голкипера на Туманный Альбион.

Джанлуиджи Доннарумма — воспитанник миланской команды. В основном составе дебютировал в октябре 2015 года. В его активе также два матча за сборную Италии.

На данный момент рекордный трансфер в мировом футболе — переход француза Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 107 миллионов евро.